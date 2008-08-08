Seçim Hollywood'a malzeme oldu

''ABD Başkanlık seçim sonucu vereceği oya bağlı olan kaygısız bekar baba'' rolünde Kevin Costner'ın kamera karşısına geçtiği ''Oyum Kime / Swing Vote'' 12 Eylül'de vizyona girecek.



Alınan bilgiye göre, senaryosunu Joshua Michael Stern ve Jason Richman'ın yazdığı filmi, Joshua Michael Stern yönetti.



Oscar ödüllü aktör Kevin Costner'ın, ABD Başkanlık seçimi sonucu vereceği oya bağlı olunca bir anda ülke gündeminin zirvesine oturan orta sınıftan kaygısız ruhlu bekar baba rolünde sevenleriyle buluşacağı filmde, Demokrat Parti adayını Dennis Hopper, Cumhuriyetçi Parti adayını ise Kelsey Grammer canlandıracak.



Filmde, Paula Patton, Nathan Lane, Stanley Tucci, Judge Reinhold, George Lopez, Willie Nelson, Mare Winningham, Richard Petty, Madeline Carroll rol aldı.