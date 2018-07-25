Seçim günü Pakistan'da intihar saldırısı: En az 31 ölü, çok sayıda yaralı var

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı. Pakistan'ın batısındaki Ketta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, polis, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi. Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 31 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kuetta Emniyet Müdürü Abdülrezzak Çeema, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerden 5'inin polis memuru, 2 'sinin de çocuk olduğu belirtildi.

Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye, Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da düzenlenen ve demokratik haklarını icra etmek üzere seçim merkezlerine giden masum insanları hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.