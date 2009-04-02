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Politika

Seçim gecesi elektirikler sabotaj edilmiş

Seçim akşamı, oy sayımı sırasında Ankara'nın bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinin sabotaj olduğu anlaşıldı.

02 Nisan 2009 03:00

29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Ankara'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanmasıyla ilgili ilk inceleme tamamlandı, Ankara'daki elektrik şebekerinin sabote edildiği ortaya çıktı.


Ankara Dikmen'deki bir okulda elektrik kesintisi sırasında mükerrer oyları sandıktakilerle değiştirmek isteyen bir kişinin yakalanmasının ardından Ankara İl Seçim Kurulu'nun başlattığı soruşturmada ilginç sonuçlara ulaşıldı.

Seçim Kurulu'na bilgi gönderen TEDAŞ, Ankara'da meydana gelen elektrik kesintilerinin kendilerinden kaynaklanmadığını ve lokal aksaklıklar olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine inceleme başlatan polis, elektrik kesintilerinin meydana geldiği noktalarda bazı trafoların bilerek bozulduğu yönünde bulgulara rastladı.

Bu yöndeki polis raporu İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

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