Seçim gecesi elektirikler sabotaj edilmiş

29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Ankara'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanmasıyla ilgili ilk inceleme tamamlandı, Ankara'daki elektrik şebekerinin sabote edildiği ortaya çıktı.





Ankara Dikmen'deki bir okulda elektrik kesintisi sırasında mükerrer oyları sandıktakilerle değiştirmek isteyen bir kişinin yakalanmasının ardından Ankara İl Seçim Kurulu'nun başlattığı soruşturmada ilginç sonuçlara ulaşıldı.



Seçim Kurulu'na bilgi gönderen TEDAŞ, Ankara'da meydana gelen elektrik kesintilerinin kendilerinden kaynaklanmadığını ve lokal aksaklıklar olduğunu bildirdi.



Bunun üzerine inceleme başlatan polis, elektrik kesintilerinin meydana geldiği noktalarda bazı trafoların bilerek bozulduğu yönünde bulgulara rastladı.



Bu yöndeki polis raporu İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

