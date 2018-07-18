Seçim gecesi çok tartışılmıştı, Adil Seçim Platformu raporunu yayınladı: Seçim öncesi deneme yapmadık

24 Haziran’daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu (ASP), seçime ilişkin kapsamlı bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda “ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması gerçekleştirilmediğinden, olası aksaklıklar önceden telafi edilememiştir” dendi.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu, 24 Haziran’daki seçimlere 415 bin sandık kurulu üyesi ve 295 bin müşahit görevlendirmişti.

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24 Haziran gecesi "Seçim 2.tura kalmıştır" açıklamasını yapmıştı

Platform, seçim gecesi saat 22.13'de "Büyükşehirler henüz sistemlere tam olarak yansımış durumda değil. Umudunuzu kaybetmeyin TV ekranlarındaki manipülasyonlara aldanmayın bu seçim ikinci tura kalmıştır. Sandıkları takip etmeye devam edin" açıklamasını yaptığı için insanlar tarafından manipüle edilmekle suçlanmıştı.

"Altyapıda entegrasyon problemleri görüldü"

Rapora göre, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra platform üyesi siyasi partilerin, veri akışının başlamasının ardından yaşanan Adil Seçim uygulaması altyapısıyla entegrasyon problemleri de görüldü. Bu sebeple sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlamasında, saat 21.00’e kadar ciddi sorunlar yaşandı. Bu süre içinde seçim sonuçları paylaşılamadı.

Raporda, saat 21.00’den sonra veri akışının normale döndüğü, anlık sıkıntılar yaşansa da ‘adilsecim.net’ üzerinden sonuçların paylaşıldığı açıklandı.

"Beklentiyi karşılayamadık"

ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması yapılmadığı için olası aksaklıkların önceden telafi edilemediği belirtildi. Raporda platformun bu sebeple seçim sonuçlarını açıklamak konusunda toplumda yarattığı beklentiyi karşılayamadığı ifade edildi. ASP’nin raporunda şöyle dendi:

“Platform bileşenleri sebep olduğu güven kaybının giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve 24 Haziran seçimlerinden öğrendikleri doğrultusunda daha etkin ve etkili bir biçimde gelecek dönemde çalışma iradesini ortaya koymaktadır.”

Platformun verileri

Raporda yurt içi 180 bin 524 sandığın yüzde 99.6’sında, seçmen sayısı itibariyle 56 milyon 342 bin 263 seçmenin yüzde 99.9’unun oyunun güvenliğini sağlamak üzere yaklaşık 415 bin sandık kurulu üyesi ve 295 bin müşahit görevlendirmesi yapıldığı bildirildi.

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Oy kullanılan 180 bin 477 sandığın 176 bin 945’inde ASP görevlisi bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, seçim günü tutanaklar ile teyit edilebilen sandık sonuç bilgileri şu şekilde:

Toplam yurt içi sandık sayısı: 180 bin 524

Oy kullanılan yurt içi sandık sayısı: 180 bin 477

Milletvekilliği seçimi oranları

Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 945

Teyid edilen tutanak oranı: yüzde 98

Teyit edilen geçerli oy sayısı: 48 milyon 68 bin 540

Teyit edilen geçerli oy oranı: yüzde 98.8

Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 532

Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 562 bin 826

Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: AKP 350 bin 454, CHP 37 bin 90, HDP 23 bin 385, İYİ Parti 30 bin 103, MHP 102 bin 939, SP 5 bin 153, Diğer 13 bin 202

Cumhurbaşkanlığı seçimi Oranları

Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 680

Teyit edilen tutanak oranı: Yüzde 97.9

Teyit edilen geçerli oy sayısı: 47 milyon 943 bin 307

Teyit edilen geçerli oy oranı: Yüzde 98.8

Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 797

Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 618 bin 777

Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: Doğu Perinçek 828, Meral Akşener 31 bin 954, Muharrem İnce 64 bin 880, Recep Tayyip Erdoğan 499 bin 211, Selahattin Demirtaş 17 bin 560, Temel Karamollaoğlu 4 bin 344