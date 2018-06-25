İşte Adil Seçim Platformu ile Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlar

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı ve Türkiye'de parlamenter sistemi sona erdirerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni başlatacak olan 24 Haziran seçimlerinin sonuçları da, sandık sonuçlarını kamuoyuna duyuran tek medya mecrası olan Anadolu Ajansı'na (AA) ilişkin tartışmalara sahne oldu. Anadolu Ajansı'na yöneltilen eleştirilerin odağını, "AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu sandıkların sonuçlarına öncelik vererek, diğer partilerin müşahitlerini sandık başında kalmamaya motive etmek" iddiası oluşturdu. AA'nın geçtiği seçim sonuçları da Erdoğan ve AKP için yüzde 60-70'lerden ilerleyen saatlerde yüzde 40-50'lere doğru seyretti. Seçim ve oy güvenliği için CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi, sendika ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Adil Seçim Platformu (ASP) da, sandık sonuçlarının duyurulduğu ilk saatlerde kendi elindeki verilerle AA’nın yayınladığı verilerin farklı olduğuna dikkat çekti.

Parti temsilcilerine ‘sandıkları bırakmayın’ mesajı veren APS ile AA'nın seçim sonuçları arasındaki makas ilerleyen saatlerde kapandı ve gece yarısından itibaren hemen hemen tamamen örtüştü.

Gece yarsından itibaren Adil Seçim Platformu ile Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçlar şöyle yansıdı:

Sandıkların yüzde 99,82'sinin sonuçlarını paylaşan AA’ya göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.5 oy aldı. Sandık sonuçlarının yüzde 96,4'ünün sonuçlarını paylaşan Adil Seçim Platformu da Erdoğan’ın yüzde 52.56 oy aldığını duyurdu.

Aynı sandık oranlarıyla ASP’ye göre CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 31.34 oy alırken; AA, İnce’nin yüzde 30.8 oy aldığını paylaştı.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oy oranı AA’da yüzde 8.3; ASP’de ise yüzde 7.45 oranında gözlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AA’nın verilerine göre yüzde 7.4 oy aldı. ASP ise Akşener’in yüzde 7.54 oranında oy aldığını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 'nun aldığı oy oranını AA ve ASP 0.9 olarak duyuırdd.

İki platform da, Vatan Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için de binde 2 oy duyurarak aynı sonucu paylaştı.