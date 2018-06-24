İşte Adil Seçim Platformu'na göre seçim sonuçları

Anadolu Ajansı’nın referandumda seçim sonuçlarını manipüle ettiği iddiası sonrası Adil Seçim Platformu da anlık seçim sonuçları açıklayacağını duyurdu. Adil Seçim Platformu'ndan açıklanan verilere göre, Tayyip Erdoğan yüzde 52.56, Muharrem İnce yüzde 30.34, Meral Akşener yüzde 7.54, Selahattin Demirtaş yüzde 7.45 oranında seyrediyor.

Platformun verilerinin güncel halleri şöyle:

21:40 || Adil Seçim Platformu'ndan yapılan duyuruda, açılan sandık oranının yüzde 54.8 olduğu belirtilerek, partilerin oy oranları şöyle açıklandı. Verilere göre AKP'nin oy oranı yüzde 43.13, CHP'nin oy oranı ise yüzde 23.27 oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarında ise açılan sandık sayısının yüzde 55.6 olduğu kaydedildi. Tayyip Erdoğan yüzde 52.53, Muharrem İnce yüzde 29.88, Meral Akşener yüzde 8.88, Selahattin Demirtaş yüzde 7.61 oy oranına ulaştığı belirtildi.

21:15 || Adil Seçim Platformu'ndan yapılan duyuruda, açılan sandık oranının yüzde 40.4 olduğu belirtilerek, partilerin oy oranları şöyle açıklandı. Verilere göre AKP'nin oy oranı yüzde 43.71, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22.09 oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarında ise açılan sandık sayısının yüzde 37.8 olduğu kaydedildi. Tayyip Erdoğan yüzde 53.01, Muharrem İnce yüzde 29.97, Meral Akşener yüzde 9.14, Selahattin Demirtaş yüzde 6.78 oy oranına ulaştığı belirtildi.

Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli güncel sonuçlar. #Seçim2018 (Seçim sonucunu büyük ölçüde etkileyecek Güneydoğu ve Büyükşehir verilerinin çoğunluğu yansımamış halidir.)

Adilsecim.net’ten gelen ilk verilere göre saat 19.45 itibariyle Tayyip Erdoğan yüzde 43.51, Muharrem İnce yüzde 33.92, Meral Akşener yüzde 12,8, Selahattin Demirtaş yüzde 6.69 oranında seyrediyordu.

Saat 23.30 itibariyle Erdoğan yüzde 52.09, İnce yüzde 30.21, Akşener yüzde 8.64, Demirtaş yüzde 7.96 oranında seyrediyor.

Saat 00.30 itibariyle ise Erdoğan'ın oyu yüde 52. 56, İnce yüzde 30.34, Akşener, yüzde 7.54, Demirtaş ise yüzde 7.45 oranında seyrediyor.