Seçim dönemlerinden önce uygulanıyordu; belediyelerin bütçelerinden yapılacak kesinti oranı sıfırlandı

Belediye genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesinti oranı değiştirildi. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı kararı ile 2021 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için belediye bütçelerinden yapılacak kesinti sıfıra düşürüldü. Yerel yönetimlerin gelirlerinden yapılacak kesinti oranı 11 yılda 18 defa değişti, 10 kez sıfırlandı. Bu kararların çoğunun seçim dönemlerine yakın zamanda alınmış olması da dikkat çekti.

Karar gazetesinin haberine göre Son kararla büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların bütçelerinden üç ay boyunca kesinti olmayacak. İktidar, bu son kararla; yerel yönetimlerin gelirlerinden yapılacak kesinti oranını 2010 yılından bu yana 18 kez değiştirmiş, 10 defa da sıfırlamış oldu. Parlamenter sistemde kesinti oranını Bakanlar Kurulu belirliyordu. İlk kesinti Bakanlar Kurulu, ilk kararı, 14 Mayıs 2010 tarihinde aldı.

Alınan kesinti ve sıfırlama kararlarının çoğu seçim öncesi dönemde

Belediyelere aktarılacak payın yüzde 40’ının, borçları karşılığında kesilmesine karar verildi. 2012 Haziran’ına kadar uygulanan yüzde 40’lık kesinti alınan ikinci kararla, kesinti oranı 2012 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için sıfırlandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde 2 Temmuz 2018’de alınan bir kararla yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinin kesinti oranını belirleme kararı Bakanlar Kurulu’ndan alınıp Cumhurbaşkanı’na verildi.

Alınan kesinti ve sıfırlama kararlarının çoğunun seçim öncesi zamanlara denk gelmesi dikkat çekti. 30 Mart 2014’te, Türkiye’de yerel seçim sandıkları kuruldu. Bakanlar Kurulu’nda alınan dördüncü kararla 2014’ün mayıs, haziran, temmuz ve ağustos ayları için bütçeden belediyelere aktarılan paydan borçları karşılığında kesinti yapılmamasına karar verildi.

2015 seçim takvimine de üç ayrı karar uygulayan iktidar 22 Aralık 2014’te alınan beşinci kararla belediyelerden yapılacak kesinti, 2015 yılının ilk dört ayı için sıfırlandı. 5 Mayıs 2015’te alınan altıncı Bakanlar Kurulu kararı ile ‘yüzde sıfır kesinti’ uygulaması 2015 yılı sonuna kadar uzatıldı. Söz konusu iki kararın, 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimleri öncesinde alınması dikkat çekti.