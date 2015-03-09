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Politika

Seçim döneminde YSK'nın yayın durdurma yetkisi RTÜK'e devrediliyor

AKP'nin TBMM'ye sunduğu 33 maddelik torba yasa teklifinde, seçim döneminde özel televizyonlara yayın serbestliği geliyor

09 Mart 2015 23:58

AKP'nin 33 maddelik torba teklifinde, özel televizyon kurumlarına seçim dönemlerinde yayın durdurma, program durdurma gibi yaptırmaları kapsamdan çıkarılırken, Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkileri RTÜK'e devredilecek. 

Torba yasayla, seçim döneminde seçim yasaklarının denetimi ve uygulanan yaptırımlar yetkisi, YSK'dan alınarak RTÜK'e verilecek. 

Üst Kurul, özel medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki seçimlerle ilgili yayınlarını 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun radyo ve televizyonla propagandaya ilişkin hükümleri ile  Özel radyo ve televizyonlarla yayın, Basın, iletişim araçları ve internette propaganda, yayın yasağına uygunluğu açısından denetleyecek. Yayın yasağı ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunun düzenleme ve bildirimleri saklı olacak.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) yayınları, siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamayacak.

 

'Yandaş kanallara ceza verilmeyecek'

 

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi Ali Öztunç, getirilecek düzenleme ile, AKP çoğunluğu sayesinde de yandaş kanallara ceza verilmeyeceğini belirterek, bunun demokrasiye aykırı olduğunu söyledi. 

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