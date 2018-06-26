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Politika

Seçim çalışmalarına katılmadan CHP'den milletvekili seçildi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Saadet Partisi kontenjanından CHP'nin ikinci sıra adayı olan Abdülkadir Karaduman, seçim çalışmalarına katılmadan milletvekili seçildi

26 Haziran 2018 16:32

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Saadet Partisi kontenjanından CHP\'nin ikinci sıra adayı olan Abdülkadir Karaduman, seçim çalışmalarına katılmadan milletvekili seçildi. Şu an Ankara\'da olan Karaduman, \'\'Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya\'da bulunamadım\'\' dedi.
CHP, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci dönem Milletvekili Seçimlerinde, Konya\'da kesin olmayan sonuçlara göre 122 bin 912 oy alarak adayları Abdüllatif Şener ve Saadet  Partisi kontenjanından ikinci sırada yer alan Abdülkadir Karaduman\'ı Meclise taşıdı.  
CHP\'nin kentte yürüttüğü seçim çalışmalarına katılan Abdüllatif Şener, partililerle birlikte seçmenden oy istedi. Malatya\'nın Pütürge ilçesinde doğan İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu bekar Abdülkadir Karaduman (26) ise çalışmalara katılmadı. Çalışmalara başka bir görevi olduğu için katılamadığını ifade eden Karaduman, \'\'Seçimde farklı bir mesuliyetim vardı. O mesuliyetimi yerine getirmek için Konya\'da bulunamadım\'\' dedi.
Karaduman, daha önce yürüttüğü Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevini adaylık süreciyle birlikte bıraktığını ve şu an resmi bir görevinin bulunmadığını belirtti. 
Karaduman, yoluna CHP ya da Saadet Partisi milletvekili olarak devam edip, etmeyeceğini ise şöyle açıkladı:
\'\'İşin özü, ben meseleye ideolojik olarak bakmıyorum. Hak ve adalet ekseni içinde her yerde oluruz. Bu açıdan bir problem bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi\'nden de aday olmamın sebebinin hikmeti buydu. Adaleti üstün tutan bütün kuruluşlarda yer alır, görev yaparız. Bu bizim açımızdan problem oluşturmaz. Meseleye çok ideolojik bakmanın Türkiye\'yi getirdiği durumu hep birlikte görüyoruz.\'\'

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