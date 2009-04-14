Seçim bitti, çalışma zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, seçim sonrası yeni üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi



Kadir Topbaş’ın başkanlığındaki toplantıya 178 AKP, 112 CHP, 5 DSP,4 SP ve 1 MHP’li üye katıldı.



Topbaş açılış konuşmasında seçim döneminde sarf edilen sözlerin sandıkta kaldığını belirterek, alışılagelen siyasi kavgaları mecliste yapılmaması gerektiğini söyledi.



CHP Meclis Grup Başkanı Gürsel Tekin ise “İstanbul’u yönetmek büyük bir onur. Kentin çözülemeyecek sorunu yok. Yeni dönemde bu sorunları paylaşarak daha rahat çözebiliriz. Her doğru projeye katkı vereceğiz. Başkan Topbaş’ın da 39 belediyeye eşit davranacağına inanıyoruz” dedi.



Bu arada seçim döneminde aralarında sert diyaloglar geçen AKP ve CHP’liler meclis toplantısında sıcak görüntüler verdi. CHP’li Tekin ile Başkan Topbaş toplantının öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi. Toplantı sonrası verilen kokteylde de bu sıcak görüntüler devam etti.

