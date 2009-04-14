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Politika

Seçim bitti, çalışma zamanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısında başkan Kadir Topbaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin birbirlerine başarılar diledi

14 Nisan 2009 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, seçim sonrası yeni üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kadir Topbaş’ın başkanlığındaki toplantıya 178 AKP, 112 CHP, 5 DSP,4 SP ve 1 MHP’li üye katıldı.

Topbaş açılış konuşmasında seçim döneminde sarf edilen sözlerin sandıkta kaldığını belirterek, alışılagelen siyasi kavgaları mecliste yapılmaması gerektiğini söyledi.

CHP Meclis Grup Başkanı Gürsel Tekin ise “İstanbul’u yönetmek büyük bir onur. Kentin çözülemeyecek sorunu yok. Yeni dönemde bu sorunları paylaşarak daha rahat çözebiliriz. Her doğru projeye katkı vereceğiz. Başkan Topbaş’ın da 39 belediyeye eşit davranacağına inanıyoruz” dedi.

Bu arada seçim döneminde aralarında sert diyaloglar geçen AKP ve CHP’liler meclis toplantısında sıcak görüntüler verdi. CHP’li Tekin ile Başkan Topbaş toplantının öncesi birbirlerine sarılarak başarı diledi. Toplantı sonrası verilen kokteylde de bu sıcak görüntüler devam etti.

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