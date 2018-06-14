Seçim Beyannamesi'nde "sürdüreceğiz" deniliyordu; Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve seçim beyannamesinde “OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz" ifadeleriyle devam edeceği duyurulan Olağanüstü Hâl (OHAL) uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra OHAL'i kaldırmak olacağını söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumlarını eleştiren Erdoğan, “"İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

1,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın aday olamaması gerektiğini savunan Erdoğan, “Biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa bence tutuklu olan kişi de aday olamaz, olmamalı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınına katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi. Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak."

"İsrail, bize 10 tane İHA verdi. Daha sonra arıza yaptı 2 tanesi, 8'i şu anda yarı kullanılabilir durumda. Böyle bir vaziyette. Amerika ise 'kongre izin vermiyor' diyerek bize insansız hava aracını vermedi. Biz, şimdi kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz, artık ev sahibi konumuna gelmiş durumdayız.

"Yunanistan'ın S-300'leri var. Şu anda onda S-300 varken ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Öbür tarafta NATO dışında aynı şekilde Suriye'de bunlar var, her hangi bir şey söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil. Biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Belki de onu (S-500) da beraber yapacağız."

"Adamlar ekonomiyi bilmiyor"

"Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir. Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar?"

"İlk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak"

"24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır. OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir."

"Moody's'e operasyon çekeceğiz"

"İnşallah 24 Haziran'dan sonra o Moody's'e bir operasyon biz çekeceğiz."

"(ABD) Silahların üzerindeki kendi seri numaralarıyla geri toplayacaklar, bunun sözünü verdiler. Eğer seri numaralarıyla bunları toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum. Şu anda biz belirlenen takvimle Münbiç'te çok daha iyi bir mesafe alacağımıza inanıyoruz."

"24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle."

"(ABD) Silahların üzerindeki kendi seri numaralarıyla geri toplayacaklar, bunun sözünü verdiler. Eğer bunlar seri numaralarıyla bunları toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum.

"Demirtaş aday olamamalıydı"

(Demirtaş'ın adaylığı) Aday olduğunda içerideydi. Orada zaten bir eksiklik, bir yanlışlık var. Yani biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa bence tutuklu olan kişi de aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye böyle bir fırsatı biz verelim?

Biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Belki de onu (S-500) da beraber yapacağız.

(İnce'nin 'Beyaz Türk' sözü) Biz, ne beyaz ne zenci böyle bir şeyin içerisinde değiliz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Eğer bu ülkede 'zenci Türklerden' bahsediliyorsa o biziz. Çünkü bizim yavrularımız okulların kapısından geri döndürüldü.

(İnce'nin FETÖ iddiaları) Kalkıyorsun Erhan Afyoncu'ya takılıyorsun. Erhan Afyoncu kim, sen kim? Erhan Afyoncu'nun atılacak tırnağı olmazsın.

"24 Haziran sıradan bir oylama değil"

24 Haziran sıradan bir oylama değil, Türkiye küllerinden çok farklı bir şekilde zaten doğruluyor. 16 aydır bu süreç devam ediyor, inşallah bu 24 Haziran'da da bu süreç aynı kararlılıkla devam edecek.

(BM'nin Filistin kararı) Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 red, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı.