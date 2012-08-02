Seçim barajının kaldırılmasına yeşil ışık!

Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında, AK Parti'nin önerileri arasında aile planlaması yer almadı. Devlet bunun yerine neslin devamı için görevli olacak. Öneriler arasında seçim barajının kaldırılmasına kapı açan madde de yer alıyor. Ama vicdani red için yeşil ışık yakılmadı.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını hızlandıracak. Hem üyeler hem de Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu görüşte. Çiçek son komisyon toplantısında, "yeni bir anayasayı yapmayı başaramadığımız takdirde hem meclis hem de siyaset kurumunun itibarı yara alır." dedi.

Partilerin önerileri de netleşti. En dikkat çekici çalışma iktidar partisine ait. Ak Parti'nin önerileri arasında, yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasına kapı aralayacak olan düzenleme dikkat çekti.

Buna göre, mevcut anayasadan "seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir" ifadesinin çıkarılması önerildi. Madde çıkarılırsa, anayasa mahkemesinin iptal kararlarında kullandığı yönetimde istikrar dayanağı ortadan kalkmış olacak. Baraj değişikliği yasayla rahatlıkla yapılabilecek. Bu alandaki AK Parti'nin bir başka önerisi de seçimlere 1 yıl kala yapılan değişikliklerin ilk seçimde uygulanmasına imkan verilmesi.

Devlete aile planlaması yerine neslin devamı görevi

AK Parti devletin, aile planlaması yerine neslin devamı için gerekli tedbirleri almakla görevlendirilmesini önerdi. AK Parti ailenin korunması başlığı altında aile planlamasını devletin görev alını içinden çıkarılmasını da önerdi. Ve evlilik kurumunun devletin koruması altında olduğu vurgulandı. Öneriye göre, "devlet insan neslinin devamı, çocuklarnı gelişimi için gerekli tedbirleri almakla görevli olacak.

AK Parti'nin önerisinde din eğitiminde devletin denetimi yer almadı. AK Parti, din, vicdan ve inanç özgürlüğü maddesinde ise din ve ahlâk eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağına ilişkin düzenlemenin çıkarılmasına da çalışmasında yer verdi.

AK Parti'nin önerileri arasında, vicdani ret de yer almadı. Bu alanda öneri CHP ve BDP'den geldi.