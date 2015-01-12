HDP Muş milletvekili Demir Çelik, seçime parti olarak gireceklerini söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Seçime parti olarak mı? gireceksiniz sorusuna Demir Çelik, "Biz öncelikte yüzde 10 seçim barajını kabul etmiyoruz. Anti demokratiktir ve istikrar adına oy hırsızlığıdır. AKP 12 yıldır siyasal istikrar adına bir propaganda yapıyor. Ama HDP ve onun öncesi siyasi partilerin barajı aşmak için seçimlere bağımsız girmesinden kaynaklı olarak 30-40 milletvekilini AKP çalıyor. Bu açıkça oy hırsızlığıdır. 30-40 milletvekilini biz kazanmış olsaydık AKP'nin azami milletvekili sayısı 300'ün altına düşecekti. Onlar bilerek ve isteyerek yüzde 10 seçim barajını kaldırmıyorsa, anti demokrat bulduğumuz bu barajı biz onlara rağmen aşmak istiyoruz" dedi.



Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz halkımıza, halklarımıza güveniyoruz. Yüzde 10 seçim barajından korkmuyoruz ve aşacağımıza inanıyoruz. HDP olarak seçime parti olarak gireceğiz. AKP'nin bilerek ve isteyerek bizden çaldığı 40 milletvekilini geri alarak 70-80 milletvekiliyle meclisin 3'ncü partisi olma hakkını kazanmak istiyoruz."