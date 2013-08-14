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Seçim barajı yerel seçimin ardından mı düşürülecek?

Taraf gazetesinden Mehmet Baransu, yüzde 10’luk seçim barajının, yerel seçimden sonra yüzde 7’ye düşürüleceğini yazdı

14 Ağustos 2013 15:26

Türkiye’nin yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimiyle gireceği sandık maratonunun başlamasına aylar kala, siyaset kulislerinde seçim barajının düşürüleceğine yönelik fısıltılar da bir hayli yükselmiş durumda…

Taraf gazetesinden Mehmet Baransu, seçim barajının yanı sıra, AKP’nin İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde Belediye Başkan adaylığı için hangi isimlerin üzerinde durduğuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Seçim barajının yerel seçimlerin ardından yüzde 7’ye çekileceğini öne süren Baransu, Ankara’daki siyaset kulislerine dayandırdığı haberinde, düzenlemenin çözüm süreci kapsamında yazılı güvence altına alındığını yazdı.

 

Yerel seçim bekleniyor

 

Baransu köşesinde, “Ankara’da bulunduğum dönemde ‘seçim barajı’ tartışmaları yapıldığı için muhataplarıma bu konuyu da sordum. Başbakan’ın ‘Gündemimizde seçim barajı yok’ açıklamasını da hatırlattım. Yine gülümseyen bir ifadeyle karşılaştım. Aldığım cevap ilginçti: ‘Başbakan doğru söylüyor. Gündemlerinde seçim barajı yok. Çünkü ilk seçim yerel seçimler ve yerel seçimlerde baraj sorunu yok. Başbakan kamuoyunun kafasını şimdilik karıştırıyor. Yerel seçimlerin ardından barajın yüzde 7’ye çekileceğini göreceksiniz. Bu konu da yazılı olarak barış süreci kapsamında güvence altına alındı. Baraj yüzde 7’ye çekilecek” ifadelerini kullandı.

 

Binali Yıldırım İzmir’e aday olabilir

 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yerel seçimde İzmir Büyükşehir Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaları da köşesine taşıyan Baransu, “Binali Bey’le ilgili henüz bir karar verilmemiş. Nedeni ise yapılan bir anket. AK Parti’nin İzmir’de yaptırdığı bir ankete göre, Binali Yıldırım ismi İzmir’de seçimi kazandıracak. Bakan Yıldırım bu ankete göre CHP’nin önünde. Aziz Kocaoğlu’nun icraatları, İzmir’e yapılmayan yatırımlar CHP’ye seçim kaybettirecekmiş. Gezi olayları öncesi yapılan bu ankette Binali Yıldırım’ın isminin çıkması hem Erdoğan’ın hem de partinin henüz karar vermemesinde en temel etkenlerden biri olmuş” ifadelerine yer verdi.

 

Kocaoğlu AKP'ye geçmek istedi

 

Baransu ayrıca, İzmir Büyükşehir Beldiye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun AKP’li yetkililerle yaptığı görüşmede, AKP’ye katılmak istediğini, ancak talebe cevap verilmediğini öne sürdü.

 

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