Seçim atıkları enerji oluyor

29 Mart Yerel Seçim döneminde cadde ve meydanları süsleyen afişler, Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm tesislerinde yakıt ve enerjiye dönüştürüyor.



Kamyonlarla toplanan 50 ton broşür, afiş ve pankartlar geri dönüşüm tesisine işlenmesiyle, 300 aracın yakıt masrafı, bin ailenin bir aylık elektrik tüketimine eşdeğer tasarruf sağlanmış olacak.



Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından toplanan malzemelerin, yakıt enerjisine dönüştürülmesi işlemi, Büyükşehir Belediyesi'nin Kemerburgaz'daki Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri bünyesinde gerçekleştiriliyor.