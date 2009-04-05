T24 LogoT24 Logo
Çevre

Seçim atıkları enerji oluyor

29 Mart Yerel Seçim döneminde cadde ve meydanları süsleyen afişler, geri dönüşüm tesislerinde yakıt ve enerjiye dönüştürüyor.

05 Nisan 2009 03:00

29 Mart Yerel Seçim döneminde cadde ve meydanları süsleyen afişler, Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm tesislerinde yakıt ve enerjiye dönüştürüyor.

Kamyonlarla toplanan 50 ton broşür, afiş ve pankartlar geri dönüşüm tesisine işlenmesiyle, 300 aracın yakıt masrafı, bin ailenin bir aylık elektrik tüketimine eşdeğer tasarruf sağlanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından toplanan malzemelerin, yakıt enerjisine dönüştürülmesi işlemi, Büyükşehir Belediyesi'nin Kemerburgaz'daki Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri bünyesinde gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24