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Yaşam

SEÇİM ARACIYLA KIZILAY'IN MALZEMELERİ DAĞITILDI KÜTAHYA (A.A)

25 Mayıs 2011 21:15

-SEÇİM ARACIYLA KIZILAY'IN MALZEMELERİ DAĞITILDI KÜTAHYA (A.A) - 25.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremzedelere, Türk Kızılayı'nın yardım malzemelerinin, AK Parti Kütahya Milletvekili adayı Bediha Türkyılmaz'a ait seçim minibüsüyle dağıtıldığı iddiası hakkında soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Türkyılmaz'a ait seçim minibüsünün üzerinde Türk Kızılayı'nın yardım malzemesi olan yatakları gören iki kişi, aracı takip etti. Minibüsteki yatakların, Tabakhane Mahallesi'ndeki Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulunda vatandaşlara dağıtıldığını görerek kamera ve fotoğraf makinesiyle görüntüleyen bu kişiler, durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Başsavcılığın konuyla ilgili olarak iki kişinin ifadelerine başvurduğu ve soruşturma başlattığı öğrenildi. Tabakhane Mahallesi Muhtarı Yusuf Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatakların dağıtılmasıyla kendisinin bir ilgisinin olmadığını söyledi. Yeni Mahalle Muhtarı Yusuf Cihan ise seçim minibüsünden vatandaşlara yatak dağıtımıyla ilgisinin bulunmadığını, mahalleli dışında hiç kimseye yatak verilmesi konusunda Türk Kızılayı'na sunulan hiçbir belgede mühür ve imzasının olmadığını ifade etti.

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