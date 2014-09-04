Seçim anketlerinde manipülasyon incelemesini sadece KONDA kabul etti

TÜAD tarafından, seçim araştırmalarına ilişkin, anket şirketlerinin incelenmesi davetine Konda dışındaki şirketlerin olumsuz yanıt verdiği açıklandı.



Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin konuyla ilgili (TÜAD) Basın açıklaması şöyle:



Seçim araştırmaları ile ilgili inceleme daveti durum bilgisi

Kamuoyuna daha önce açıkladığımız gibi seçim araştırmalarını medya yolu ile kamuoyuna duyuran ve TÜAD üyesi olmayan firmalarla ilgili bir gönüllü inceleme çalışması başlatılmıştı. İncelemenin gerekçesi kamuoyunda geniş yansıması bulan manipülasyon iddiaları ve anket yapılmadığı halde yapılmış gibi medyada sonuç açıklandığına dair söylentilerdi. İnceleme için özel bir İnceleme Kurulu oluşturulmuştu. İlgili firmalar TÜAD üyesi olmadıklarından, Dernek tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen profesyonel araştırma kuralları ve etik kodlarla ilgili bir zorunlulukları yoktur. Bu nedenle inceleme ancak gönüllülük esasına göre yapılabilmektedir. TÜAD tarafından verilen süre 02.09.2014 tarihi itibarı ile dolmuştur. Buna göre gönüllü işbirliği davetine olumlu cevap vermeyen firmalar şunlardır: A&G, Gezici, Sonar, Denge , ORC, Konsensus, Pollmark, Andy-Ar, Desav, Mak Araştırma firmaları.

Davete Konda Araştırma Şirketi olumlu cevap vermiştir. İnceleme Kurulu’nun TÜAD Güvenilir Araştırma Belgesi standartları çerçevesinde hazırladığı süreç soruları Konda’nın değerli yöneticilerine iletilmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna ve medya kuruluşlarına duyurulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Araştırmacılar Derneği"