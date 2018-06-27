“Seçim 2. tura kaldı, diyen CHP yöneticileri nerede?”

Avukat Aslı Kazan, 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim gecesi yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. Kazan, "Muharrem İnce’nin seçim gecesi yaptığı hataya yönelik samimi beyanlarına karşın ‘Davul zurna çalmayın. Seçim 2. tura kaldı' diyen Bülent Tezcan nerededir? ‘Seçim 2. Tura kalıyor’ diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu nerededir?" ifadesini kullandı.

Kazan, "Seçim gecesi CHP yetkililerinin bu sorumsuzluğu, Muharrem İnce’nin seçim gecesindeki kararsızlığının asıl nedenidir. Bu hatalar zinciri ve İnce’nin yaklaşımı geniş kitlelerde karamsarlık yaymıştır" yorumunda bulundu.

Aslı Kazan'ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:

"24 Haziran seçimleri tamamlandı. Elbette tüm siyasal partiler bu süreci değerlendirecektir. Bu türden bir değerlendirme geleceği kazanmak isteyenler için zorunludur. Zaferini ilan edenlerin bile (AKP ve MHP)kayıplarla çıktığı bu seçimde, elbette kaybeden muhalefetin de bazı kazanımları olmuştur. Muharrem İnce’nin aldığı oy oranı, CHP’nin uzun yıllar sonra vekil çıkarabildiği iller son derece kıymetlidir. HDP’nin bütün baskılara rağmen barajı aşması, merkez sağ boşluğu doldurmaya aday İyi Parti’nin kısa süre içerisinde mecliste grubunun olması, Saadet Partisinin mecliste yer alabilecek oluşu kıymetlidir. Son derece önemli bu kazanımlar bugün muhalefetin içerisinde bulunduğu kriz nedeniyle heba edilmek üzeredir. CHP ve kısmen iyi parti içerisindeki bazı tartışmalar bunu gösteriyor.

Bu nedenledir ki adaletsiz bir seçimden sonra protestonun merkezinin YSK, TRT, AA olması bekleniirken şaşırtıcı bir şekilde protestonun merkezi CHP genel merkezi olmuştur. CHP Genel Merkezi yöneticileri seçimden önce “yetkili” sıfatıyla objektifler önünde birbirleriyle yarışırken bugün “sorumlu” sıfatıyla ortaya çıkmıyorlar. Mevcut durumun en önemli nedeni budur.

Muharrem İnce’nin seçim gecesi yaptığı hataya yönelik samimi beyanlarına karşın ‘’Davul zurna çalmayın. Seçim 2. tura kaldı diyen Bülent Tezcan nerededir? ‘Seçim 2. Tura kalıyor’ diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu nerededir? Yahut adil bir seçim için gerekirse yapay zeka üreteceğiz deyip yaptığı program bile açılmayan genel başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel nerededir?

Seçim gecesi CHP yetkililerinin bu sorumsuzluğu, Muharrem İnce’nin seçim gecesindeki kararsızlığının asıl nedenidir. Bu hatalar zinciri ve İnce’nin yaklaşımı geniş kitlelerde karamsarlık yaymıştır.

İktidarın bile seçimden ders çıkaracağını ifade ettiği yerde CHP ve muhalefet bu muhasebeden kaçamaz. Böylesine bir muhasebe geleceğe dair umutlarımızı büyütmemiz için zorunludur. Yalnız bu muhasebe birilerinin iç çekişmelerine, fırsatçılığına kurban edilmeyecek kadar değerlidir.

Sokağın, meydanın sesi görünümlü, krizi kişisel fırsata çevirmeye çalışanlara karşı da uyanık olmak gerekiyor. Baskın seçim kararı alanların bile beklemediği, genel merkezlerin hayal edemediği başta İnce olmak üzere, milyonların büyüttüğü umut elbet yürümeye devam edecektir."