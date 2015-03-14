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Dünya
Deutsche Welle

Seçilmiş devlet başkanına hapis cezası

Maldivler’in demokratik seçimle iş başına gelen ilk devlet başkanı Muhammed Naşid’e 13 yıl hapis cezası verildi.

14 Mart 2015 18:19


Muhammed Naşid görevde olduğu 2012'nin ocak ayında dönemin Ceza Mahkemesi Başkanı’nı yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklatmaktan yargılanıyordu.

Male'de görülen davada hâkim, olayı mahkeme başkanının "kaçırılması ve içeriye atılmasını" terörizm olarak tanımladı. Hükmün açıklanmasının ardından 47 yaşındaki Muhammed Naşid cezaevine konuldu.

Cezaevine konulmadan önce taraftarlarına protesto çağrısı yayınlayan Naşid "Sizi cesur ve güçlü kalmaya, bu rejimin diktatoryal iktidarına karşı durmaya davet ediyorum" dedi.

Kararın açıklanmasından önce yüzlerce gösterici “Naşid'e özgürlük” yazılı pankartlarla mahkeme binası önünde toplandı. 13 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

Muhammed Naşid, turistik ada ülkesinin devlet başkanlığına 2008'de seçilmişti. Ceza Mahkemesi Başkanı'nın gözaltına alınması sonrasında polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış, Naşid bunun üzerine istifa etmişti. 2013 yılında devlet başkanlığı yarışına giren Naşid seçimi ikinci turda Abdullah Yamen karşısında kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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