Müzisyen Seçil Heper, "Emel Sayın'ı kaç kere aradım bir kere aramadı, sanatçıdan arkadaş markadaş olmaz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Eda Solmaz'ın haberine göre, Heper, "Benim öyle pek sanatçı arkadaşım yoktur. Ben görüşmek isterim ama onlar aramazlar. Emel’i (Sayın) kaç kere aradım bir kere aramadı. Sanatçıdan arkadaş markadaş olmaz. Yazları da tekne ve denizle geçer.” Yalnızlığın kendisine göre olmadığını söyleyen Heper, “Çocuğum olsun istemedim. Ama yalnızlık zor. Hayatta insanın her zaman bir arkadaşa ihtiyacı var. Eşimden sonra çok iyi bir arkadaşla tanıştım. İç mimar Gürasa Gerekli ile güzel bir hayatım var” ifadesini kullandı.