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Ekonomi

SEC: Larry Ellison 1 milyar dolarlık Tesla hissesi sahibi oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle'ın ortak kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison’ın elektrikli araç üreticisi Tesla’da 1 milyar dolar değerin

08 Ocak 2019 20:07

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle\'ın ortak kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison’ın elektrikli araç üreticisi Tesla’da 1 milyar dolar değerinde hisse sahibi olduğunu duyurdu.
Ellison, Lawrence J. Ellison Revocable Trust aracılığıyla elde ettiği hisseler ile, üç milyar dolarlık Tesla’ya şirketin kurucusu Elon Musk’tan sonra en çok yatırım yapan kişi oldu.
SEC açıklaması, Tesla’nın Ellison’ı yönetim kuruluna kabul etmesinden günler sonra yapılırken, Musk’ın yakın arkadaşı olan Ellison, şirket yönetiminin gelişmesi için yönetim kurulunda bağımsız bir üye olarak hizmet verecek.

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