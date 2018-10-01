SEC kararı ardından Tesla hisseleri yüzde 16 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ekim (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) şirketi Tesla’yı özelleştirmek konusunda “yanıltıcı iddialar” kullanması gerekçesiyle ünlü yatırımcı Elon Musk’a 40 milyar dolar para cezasının ardından Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 16 arttı.

SEC’in Elon Musk ve Tesla’ya karşı açtığı dava sebebiyle tesla hisseleri oldukça gerilemişti. Dava sonucunda SEC, Musk’ın kendisi ve şirketi adına toplam 40 milyar dolar para cezası ödemesine ve şirketin yönetim kurulu başkanlığından istifa etmesine fakat CEO görevine devam etmesine karar vermişti.