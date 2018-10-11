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Ekonomi

SEC ICO'ların finanse ettiği startuplara baskılarını arttırdı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), ICO’ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) finanse ettiği startuplar üzerindeki operasyonlarını arttırdı

11 Ekim 2018 17:40

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), ICO’ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) finanse ettiği startuplar üzerindeki operasyonlarını arttırdı.  
Yahoo Finance’da yer alan habere göre SEC, yıl başında komisyon regülasyonlarına uymayan şirketlere gönderdiği ihzar emirlerine uymayan şirketlere yönelik baskılarını arttırdı. Yahoo Finance ve Birleşik Krallık merkezli piyasa araştırmaları şirketi Decrypt’in SEC’in ihzar emri gönderdiği şirketlerin eski çalışanlarıyla görüşerek ortak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, bazı şirketler yatırımcılara geri ödemelerini sağlayıp para cezasını karşılarken, diğerleri komisyonun taleplerinin anlaşılmaz olduğunu savundu.
Blockchain startuplarının en sık tercih ettiği finanse yöntemi olarak ICO’larda geçen yıl boyunca gözle görülür bir artış gerçekleşirken, SEC’in ICO’ları menkul kıymetler kapsamında değerlendirdiğini duyurmasının ardından yatırımcıların da federal yasaya uymalarını talep etmişti.

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