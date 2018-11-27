SEC / Clayton: ICO'lar menkul kıymetler kategorisinde değerlendiriliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton, çoğu ICO’nun (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) menkul kıymetler kategorisinde değerlendirildiğini söyledi.

CNBC’ye verdiği röportajda Clayton, Bitcoin gibi bazı kripto para birimlerinin hala menkul kıymetler altında değerlendirilmediğini belirtirken, ICO’ların SEC’in yasal hükmü altında değerlendirildiğini ve piyasaya ICO projesi sürmek isteyen şirketlerin SEC’in yasal gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Şirketlerin SEC’in yükümlülüklerine takılmadan da ICO oluşturabileceğini söyleyen Clayton, şirketlerin, SEC kapsamının oldukça geniş olsa da, denizaşırı bir ülkede ICO projesi oluşturabileceğine dikkat çekti. Clayton, SEC regülasyonlarından kaçınmanın diğer bir yolunun ise yeni oluşturulan menkul kıymetlerin yatırım kuruluşlarına doğrudan satılması olduğunu söyledi. Söz konusu yöntemin şirketler için fazla katkı sağlamadığını belirten Clayton, şirketlerin yatırım kuruluşlarına doğrudan reklam yapamayacağını ve yatırımcılardan toplam fonun yüzde 35’ini elde edebileceklerini, bu sebeple bu yöntemin çok sık kullanılmadığını ekledi.

SEC’in Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) kabul etme olasılığına ilişkin sorulan soruya ise Clayton, olası bir Bitcoin ETF’sine olumlu yaklaştıklarını fakat saklama hizmetleri ve fiyat bilgisinin hala problem oluşturduğunu söyledi.