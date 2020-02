SEC Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerini durdurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Eylül (DHA) – ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), Bitcoin Tracker One (CXBTF) ve Ether Tracker One (CETHF) isimli borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

SEC duyurusunda, Bitcoin Tracker One ve Ethereum Tracker One ürünlerinin 9 Eylül’den 20 Eylül’e kadar işlem göremeyeceğini belirtirken, resmi açıklamada “Komisyon, kamu menfaati ve yatırımcıların korunması için, söz konusu borsa yatırım fonu ürünleri işlemlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermiştir” denildi.

Birleşik Krallık merkezli Coinshare Holdings’in altı şirketi olan İsveç merkezli XBT Provider’ın piyasaya sürdüğü borsa yatırım fonu ürünleri, 2015 yılında Nasdaq Stockholm’de işlem görmeye başladıktan sonra geçen ay ABD piyasalarında yer almaya başlamıştı.