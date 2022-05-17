SEC Başkanı: Kripto yatırımcılarını korumak için daha fazla şey yapılmalı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto para varlıklarının oldukça spekülatif olduklarını ve buralara yönelen yatırımcıların daha fazla korumaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Foreks'in aktardığına göre Gensler, kriptopara varlıklarına yönelen yatırımcıların korunmamaları halinde bu yatırımcıların piyasalara güvenlerini kaybedecekleri uyarısında bulundu.

Kripto paralara yatırım yapan yatırımcıların, başka varlıklara yatırım yaptıkları zamanlarda alabildikleri bilgileri kripto para işlem platformlarından alamadıklarını belirten Gensler, yatırımcıların bu işlem platformlarının kendilerine karşı pozisyon alıp almadıklarını veya o kripto varlıkların gerçekten dijital cüzdanlarında olup olmadığını bilemediklerini vurguladı.

Kripto piyasası merkeziyetsiz olarak bilinse de gerçekte işlem aktivitesinin büyük bölümünün bir elin parmakları kadar işlem platformunda gerçekleştiğine dikkat çeken Gensler, bu platformların ve token ihraççılarının sektörün kurallarının ve bilgilendirme politikalarının iyileştirilmesi için SEC ile birlikte çalışmaları gerektiğini ifade etti.