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Sebzeleri kendi yetiştiriyor

Zorlu bir doğumdan sonra kızı Nazlı'ya kavuşan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer, kızlarına kendi yetiştirdikleri sebzeleri yediriyorlar

30 Ağustos 2008 03:00

Magazin basını tarafından son olarak katıldıkları konserde kucak kucağa görüntülenen ve mutlukları yüzlerinden okunan Yengi ve Bilginer çiftinin, bu mutluluğun en büyük kaynağının küçük kızları Nazlı olduğunu belirttiler.

Zorlu bir doğum sonrasında 2 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen Nazlı bebek, bu ismi riskli bir dönemi aşarak zorluklarla dünyaya geldiğinden dolayı aldı.

Sağlıklı beslenme konusuna önem veren ve kızının her şeyi organik olarak almasını isteyen  Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı'ya bugüne kadar yedirdiği besinleri kendilerinin yetiştirdiğini söyledi.

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