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Ekonomi

Sebze ve meyve fiyatlarına yüzde yüz zam geliyor

Antalya ve Kumluca’da yaşanan doğal afet sebze ve meyve fiyatlarına yansıyacak.

15 Ocak 2015 01:34

nadolu Aöj

Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanvekili Halil Öztürk, Antalya ve Kumluca'daki kuvvetli yağış, sel, fırtına nedeniyle hafta başından itibaren fiyatlarda yüzde yüz artış bekliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, soğuktan etkilenen narenciye ürünlerinin düşük fiyatla pazara çıkabileceğini, fakat tüketilmeden çöpe gidebileceğini vurgulayan Öztürk, tüketiciye yumuşak, üzerinde siyah lekeler olan ürünleri tercih etmemeleri uyarısında bulundu. Öztürk, "Narenciyede satın alırken ürünün rengine ve dış görünüşüne aldanmamak gerekir. Tüketici kaliteli üründen vazgeçmemeli" dedi.

 

'Zam enflasyonu etkiler'

 

Öztürk, Şubat ayından itibaren de ürünlerde fiyat artışı öngördüklerini söyleyerek, bu artışın enflasyonu da olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl enflasyon yüzde 8,17 düzeyinde gerçekleşirken, özellikle gıda fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 12.73 oldu.

 

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