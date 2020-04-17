"Sebze ve meyveleri dezenfekte için fırın çare değil"

Yeni tip Koronavirüs can almaya devam ediyor. Vatandaşlar hastalıktan korunmak için çeşitli yollar arayışı içinde. Kişinin yediği gıdadan virüsün bulaşma ihtimali halen vatandaşların kafasında soru işareti yaratıyor. Sık sorulan ve merak edilen sorulardan biri de sebzeleri fırında pişirmenin virüsü öldürmeye yetip yetmediği.

"Malzemeleri fırında, 70 derecelik ısıda 15-20 dakika tutarak virüsten arındırmak mümkün mü?" sorusunu yanıtlayan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, "Alevden geçirme mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan en eski ve bilinen sterilizasyon yöntemidir. Bu yöntem ile metaller kırmızı kor haline gelinceye kadar alevde tutulur. Bu nedenle ‘kontamine’ ancak atılması düşünülen malzemeler yakılarak atılabilir. Sebze, meyve veya diğer malzemelerin dezenfeksiyonu için uygun değildir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl da kendisine yöneltilen, "Yüz siperliği maskelere göre (N95 dahil) daha iyi koruma sağlar mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Yüz siperliğinin sadece hastane ortamında cerrahi maskeyle birlikte hastaya yaklaşırken anlamı var. Hastanelerde ancak belli müdahaleler esnasında takılır. Hastane dışında toplum içinde, otobüste veya arabada bir izolasyon maskesi olan N95’le dolaşılması uygun değildir. Tekrar tekrar kullanılması da önerilmez. Bu maske, dışarıdan gelenleri tutmak içindir. Bir müddet sonra nefes almayı da engeller. Bizim önerdiğimiz cerrahi maskeler takılmalı.