Sebze ve meyve fiyatlarına yüzde 30'a kadar zam geliyor

Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, soğuktan sonra yağışlı havaların üreticileri olumsuz etkilediğini belirterek, "Son günlerde ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında 2 gün içerisinde yüzde 20-30 arasında artış olacak" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan ahbere göre, Er Mart'tan itibaren Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle sebze ve meyvelerin zarar gördüğünü ve bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi.

Son günlerde yine ülke genelinde yağışlı havanın etkili olduğunu hatırlatan Er, çiftçilerle sürekli koordinasyon içinde olduğunu ve yağışların ürünlere etkisi üzerine bilgi aldığını anlattı.



Er, bu durumun kendilerine olumsuz yansıdığını dile getirerek, "Bu, maalesef sebze ve meyve fiyatlarına etki edecek. Son günlerde ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında 2 gün içerisinde yüzde 20-30 arasında artış olacak. Her ne kadar stoklarda mal varsa da kaçınılmaz olarak bu artış olacak çünkü belli bir bölgede değil, ülke genelinde yağış etkili" dedi.

Olumsuz hava koşullarından en çok kayısı ve kirazın etkilendiğini belirten Er, "Zaten kayısı ve kiraz fiyatları geçen seneye oranla yüksekti. Bir hafta önce İzmir, Manisa, Afyon'daki kiraz üreticilerimiz darbe yemişti. Aydın'daki üreticilerle görüştüm. Çilek tarlaları çok büyük oranda hasar aldı. Bu nedenle çilek fiyatlarında artış kaçınılmaz. Aydın, Denizli gibi yerlerde de büyük hasar var. İşçiler kirazları toplayamıyor. Aynı şey erik için de geçerli. Tokat, Amasya bölgesinde kiraz geçen seneye oranla yüzde 70 hasarlı. Bu çok büyük bir rakam. Üretim çok düştü" dedi.

Er, olumsuz havalardan en çok kayısı, kiraz, çilek ve vişnenin etkilendiğini bildirerek, "Sadece meyve değil sebze için de aynı şey geçerli. Domates, biber, fasulye, patlıcan gibi ürünler de zarar gördü. Sebze ve meyvelerimiz hasar aldı. Özellikle bahsettiğim meyvelerin bu şekilde ihraç edilmesi mümkün değil. Çünkü kaliteleri çok düşük. Bu ihracata da yansıyacak" diye konuştu.