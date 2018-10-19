Sebze tarlasını lağım suyuyla sulamış

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesinde çiftçilik yapan M.K.\'nin, 10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyuyla suladığı ortaya çıktı. M.K.\'ye 5 bin lira ceza kesilirken, ürünler ise toplanmadan tarlada imha edildi.

Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nün sivil ekiplerince yapılan denetimde, çiftçi M.K.\'nin, 10 dönümlük sebze tarlasını lağım suyuyla suladığı belirlendi. Tire Belediye Başkanı CHP\'li Tayfur Çiçek\'in bilgilendirilmesinin ardından Zabıta Müdürü Tarık Bolpaça\'nın koordinesindeki ekipler, tarlaya baskın yaptı. Tutanak tutan ekipler, yasal işlem başlatıp, M.K.\'ye 5 bin liralık para cezası kesti. Tarladaki mahsuller de toplanmadan, olduğu yerde sürülerek, imha edildi.

İnsan sağlığıyla oynamanın vicdansızlık olduğunu kaydeden Başkan Çiçek, bunu yapanların en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirtti. Başkan Çiçek, \"Kanalizasyon, ev ve sanayi atıklarının karıştığı sularla veya direkt bu atık suların tarımsal üretimde kullanılmasının insan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı olması bir yana insan hayatına bile son verebilir. Bu konuda duyarlı davranan zabıta personelime teşekkür ediyorum\" dedi.

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