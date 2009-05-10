Sebze-meyvede yüzde 50 indirim

Tüm Sebze, Meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Başkanı Burhan Er, sebze ve meyve fiyatlarında tarla ürünlerinin devreye girmesiyle yarı yarıya düşüşler yaşanacağını bildirdi.



Er, havaların ısınması, yaz mevsiminin gelmesi ve ürün bolluğu nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler gözlendiğini belirtti.



Ocak-Şubat-Mart dönemine göre bazı sebzelerde fiyatların önemli oranlarda düştüğünü ifade eden Er, "Ocak, Şubat ve Mart aylarında hal çıkış fiyatı 6 lira olan sivri biberin kilosu 60 kuruşa kadar geriledi. Çarliston biberin fiyatı 6-7 liradan, 70 kuruşa, taze fasulyenin kilosu da 6-7 liradan 1-1,5 liraya geriledi" dedi.



Kış sezonunda kilosu 2 liradan satılan salatalığın 50 kuruşa, 2-3 lirada satışa sunulan patlıcanın 1-1,5 liraya, 8 lira olan çileğin 1-2 liraya, 10-15 lira arasında satılan can eriğin ise 1,5-3 liraya gerilediğini anlatan Er, kilosu 1-1,5 lira olan domatesin satış fiyatında fazla bir değişiklik olmadığını belirtti.



Meyve sebzede her yıl olduğu gibi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte fiyatlarda gerileme gözlendiğini ifade eden Er, "Tarla ürünlerinin devreye girmesiyle de Mayıs sonu Haziran başı gibi sebze ve meyve fiyatları bugünkü fiyatlara göre yarı yarıya ucuzlayacak. Bir çok üründe ise fiyat düşüşleri yarıyı geçecek" diye konuştu.



Er, üreticilerin de sebze meyve satışlarından son derece memnun olduğunu belirterek, yağışların fazla olması nedeniyle bereketli bir yıl beklediklerini sözlerine ekledi.

