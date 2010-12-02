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Sağlık

Sebze meyve kanserden korumuyor

Günde beş çeşit sebze ve meyve yiyerek kanserden korunduğunuzu sanıyorsanız, bir kez daha düşünmeniz gerekebilir...

02 Aralık 2010 02:00

T24 - Günde beş çeşit sebze ve meyve yiyerek kanserden korunduğunuzu sanıyorsanız, bir kez daha düşünmeniz gerekebilir...



İngiltere'nin kansere yönelik en büyük yardım kuruluşu sebze ve meyve yemenin vücudu göğüs, prostat, bağırsak, akciğer kanseri ve diğer tümörlere karşı korumakta hiç etkili olmadığını ya da çok az etkili olduğunu açıkladı.


Oxford Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı araştırmanın bulgularına göre konuşan kuruluş kanserden korunmak isteyenlere zayıf kalmalarını, sigarayı bırakmalarını ve alkolü kesmelerini öneriyor.


Daha önce 100 binden fazla insan üzerinde konu hakkında yapılan 10'dan fazla araştırmanın sonuçlarını da ele alan çalışmada en yaygın kanser türleri olan göğüs ve prostat kanserinde sebze ve meyve yemekle kanser riskinin azlığı arasında hemen hemen hiç ilişki bulunmadı.


Akciğer kanseri konusunda da ilişki zayıf ve tutarsız bulunurken ağız, gırtlak, mide ve bağırsak kanserlerinde de meyve sebze yemenin kanserden koruyuculuğuna dair bir kanıt elde edilemedi.


Kanser riskini azaltmak için yeşil gıdaların tüketilmesi gerektiği düşüncesi 70'lerin ortalarında çok popülerdi ve 90'lara kadar bu fikri destekleyen araştırmalar yayınlanmaya devam etmişti.


Araştırmanın başındaki Profesör Tim Key bu yanılgının önceki çalışmalardan izlenen deneklerin tamamen sağlıklı insanlar arasından seçilmesine bağlıyor ve bu seçimin sonuçları yanlış şekillendirdiğini düşünüyor.



(ntvmsnbc.com'un haberi)


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