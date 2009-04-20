Sebze, meyve, fındık ve ceviz kalbi koruyor

Uzmanlar, beslenmesinde sebze, meyve, kuruyemiş, balığa önem verenlerin yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenenlere oranla kalp hastalığına yakalanma risklerinin daha az olduğunu söylüyor.



Newkerala.com adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre, yüksek oranda glisemik indeks içeren gıdalar arasında pirinç, hamur işleri ile beyaz ekmek, kızarmış yiyecekler, fırınlanmış gıdalar ve çerezler bulunuyor. McMaster Üniversitesi'nden bilim adamlarının yürüttüğü çalışmaya Nüfus Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nden Andrew Mente katıldı.

