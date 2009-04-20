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Sağlık

Sebze, meyve, fındık ve ceviz kalbi koruyor

Beslenmesinde sebze, meyve, kuruyemiş ve balığa önem verenlerin kalp hastalığına yakalanma riskleri daha az.

20 Nisan 2009 03:00

Uzmanlar, beslenmesinde sebze, meyve, kuruyemiş, balığa önem verenlerin yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenenlere oranla kalp hastalığına yakalanma risklerinin daha az olduğunu söylüyor.

Newkerala.com adlı internet sitesinde yayınlanan habere göre, yüksek oranda glisemik indeks içeren gıdalar arasında pirinç, hamur işleri ile beyaz ekmek, kızarmış yiyecekler, fırınlanmış gıdalar ve çerezler bulunuyor. McMaster Üniversitesi'nden bilim adamlarının yürüttüğü çalışmaya Nüfus Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nden Andrew Mente katıldı.

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