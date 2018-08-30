Sebze kasım ayında cep yakacak: Yüzde 100 zam bekleniyor

Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, örtü altı üretimde (sera) kullanılan ipten tohuma, ilaçtan gübreye tüm girdilerin ithal edilmesinden dolayı yeni sezonda fiyatların tüketicinin cebini yakacağını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ekim ayında iç pazara girmesi beklenen örtü altı ürünlerin fiyatının, ithal girdiler nedeniyle yüzde 100 zamlı olması bekleniyor. Dövizde yaşanan hareketliliğin çiftçinin ürün yetiştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü girdiye zam olarak yansıdığından dert yanan Akcan, domates fidelerini bağlamak için 150 liraya satın aldığı bir çuval ipi iki gün önce 300 liraya aldığını söyledi.

Akcan, “Geçen sene 1 liraya mal ettiğimiz ürün bu sene 2 lira oldu. Maliyetin altında sattığımız zaman ne yapıyor üretici? Ertesi sene ekmiyor, üretmiyor” dedi.