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Sağlık

Sebze Bahçesi

Sebze bahçesi, içerisinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra çocuğunuzu sebzelerin büyülü lezzetiyle de tanıştırıyor.

04 Ağustos 2008 03:00

Sebze bahçesi, içerisinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra çocuğunuzu sebzelerin büyülü lezzetiyle de tanıştırıyor.

Hazırlama süresi: 10 dakika

4 kişilik

Gerekli malzemeler

1 tavuk göğüs eti 
1 küçük soğan 
300 gr iç bezelye 
1 havuç 
1 patates
1.5 su bardağı sıcak su 
1 tatlı kaşığı domates salçası
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz

Hazırlanışı

Tavuk etini küçük küpler şeklinde doğrayın. Soğanın kabuğunu soyup kıyın. Havuç ve patatesin kabuğunu soyup tavuk etlerinin büyüklüğünde doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıtıp soğanı ilave edin. Hafifçe kavurun. Tavuk etini ilave edip kısık ateşte kavurmaya devam edin. Bezelye, havuç ve patatesi ilave edip 5 dakika daha kavurun. Su ve salçayı ilave edip tencerenin apağını kapatın. Kısık ateşte 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

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