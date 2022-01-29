Şebnem Şirin cinayetinde suçlanan polisler için takipsizlik kararı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim'de Furkan Zıbıncı'nın 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i bıçaklayarak öldürmesine ilişkin davada, 'görevi ihmal'le suçlanan iki polis hakkında savcılıktan karar çıktı.

Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, olay günü gürültü ihbarına giden 2 polis hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, Şirin'in cesedinin bulunmasından yaklaşık 2 saat önce 112 Acil Yardım hattına gürültü ihbarı yapıldığı, ihbar üzerine aparta giden polislerin gerekli araştırmayı yapmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Şikâyet üzerine, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbara giden 2 polis hakkında 'görevde ihmal' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada, polislerin olay günü gürültü ihbarı üzerine 10 dakikada olay yerine ulaştığı, ihbarı yapan kişinin yanlış adres vermesine rağmen polislerin doğru adresi bulduğu belirlendi.

Öte yandan, gürültü ihbarında bulunan kişinin gürültünün nereden geldiğini bilmediğini söylemesine rağmen, polislerin "Şebnem Şirin ve Furkan Zıbıncı'nın bulunduğu apartta dinleme yapmasına rağmen olumsuz bir olayla karşılaşmadıkları ya da ses duymadıkları, görevlerinin gereğini yaptıkları" belirlendi.

Savcılık, iki polisin "ihmal veya gecikme göstermediği" kanaatine vararak, takipsizlik kararı verdi.