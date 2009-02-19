Şebnem Schaefer, DP'nin Şişli adayı

Demokrat Parti (DP) üyesi ünlü manken ve oyuncu Şebnem Schaefer Şişli'den Belediye Meclisi Üyesi adayı oldu.





DP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, siyasette daha aktif rol almak istediğini belirten Schaefer, "İki yıl önce Demokrat olduğum için Demokrat Parti'ye üye oldum. Bugüne kadar partimin bana verdiği bütün görevleri yerine getirmeye çalıştım. Genel Başkanımız Sayın Süleyman Soylu'ya duyduğum güven ve inançla bana teklif edilen belediye meclis üyeliği adaylığını kabul ettim. Daha iyi ve güzel bir Türkiye için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum. İstanbul'un en güzel ilçesi Şişli'yi daha modern bir kent yapma hedefiyle yola çıkan Belediye Başkan Adayımız Salih Kuyan ile birlikte taşın altına elimizi koyuyoruz" dedi.



Siyasetin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Şebnem Schaefer, 18 yaşını dolduran gençleri ve kentini yönetme sorumluluğu taşıyan tüm vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

