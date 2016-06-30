T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu tahliye edildi!

T24'e bilgi veren avukat Meriç Eyüboğlu Ahmet Nesin’in dosyasının başka bir mahkemede olduğu için tahliyesi için çalıştıklarını söyledi

30 Haziran 2016 17:23

Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci Erol Önderoğlu tahliye edildi.

T24'e bilgi veren Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, Fincancı ve Önderoğlu’nun tahliye edildiğini, yazar Ahmet Nesin’in dosyasının başka bir mahkemede olduğu için tahliyesi için çalıştıklarını söyledi.

Ahmet Nesin'in avukatı Efkan Bolaç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile, Nesin hakkındaki kararın bugün belli olacağını duyurdu.

 

 

Tahliye kararının ardından, Şebnem Korur Fincancı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde çıktı.

 

Fincancı'nın özgürlüğüne kavuştuğu anlar şöyle:

 

Fincancı'nın Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıkışında yakınları ve destek olmaya gelenler tarafından karşılandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Şebnem Korur FincancıErol ÖnderoğluTahliyeTutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24