Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu tahliye edildi!

Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan ‘Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci Erol Önderoğlu tahliye edildi.

T24'e bilgi veren Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, Fincancı ve Önderoğlu’nun tahliye edildiğini, yazar Ahmet Nesin’in dosyasının başka bir mahkemede olduğu için tahliyesi için çalıştıklarını söyledi.

Ahmet Nesin'in avukatı Efkan Bolaç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile, Nesin hakkındaki kararın bugün belli olacağını duyurdu.

14. Ağır ceza mahkemesi Ahmet nesin ile ilgili tensip ve tutuklama durumunu yarın inceleyeceğini söyledi — Efkan Bolaç (@efkanbolac) 30 Haziran 2016

Tahliye kararının ardından, Şebnem Korur Fincancı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde çıktı.

Fincancı'nın özgürlüğüne kavuştuğu anlar şöyle:

Şebnem Korur Fincancı çıktı, aramızda https://t.co/7ByQx71psK — Çapul TV (@capul_tv) 30 Haziran 2016

Fincancı'nın Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıkışında yakınları ve destek olmaya gelenler tarafından karşılandı.