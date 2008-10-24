Şebnem hâlâ bakire

Yılladır süre gelen Şebnem Scheffer ve Özcan Deniz davasında sular durulmuyor. ‘Orada Neler Oluyor’ programına katılan Scheffer’ın avukatı İbrahim Fırat ilginç açıklamalarda bulundu. Fırat, müvekkilinin akıl sağlığı raporu istenmesine çok üzüldüğünü belirterek " ‘ben deli miyim?’ diye günlerce ağladı.



Şebnem Scheffer, Özcan Deniz’in ortaya attığı 'Bornoz' meselesinden sonra psikolojik tedavi görmeye başlamıştı. Şimdi yine o kadar kötü oldu ki tekrar tedavi görmeye başladı.



Şebnem, Özcan Deniz’in evinin yolunu bilmez. Hiçbir ilişkileri olmamıştır. İsterlerse bunu da kanıtlaya biliriz. ‘Biseksüel’lik raporuna karşı Özcan Deniz’in avukatı bizden ‘Bakirelik Raporu’ isteyecekmiş. Bunu da alırız!. Müvekkilim yıllar önce böyle bir rapor almıştı. Durumu hala aynıdır. Yine aynı raporu alırız. Müvekkilim Şebnem’e bu konuda güveniyorum" dedi.



