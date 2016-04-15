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Şebnem Ferah: Sevgilimden ayrıldım, kuluçka dönemindeyim

Şebnem Ferah, doğum günü pastasını yakın dostları Kenan Doğulu, Sıla ve Begüm Birgören’le birlikte kesti

15 Nisan 2016 14:17

Şebnem Ferah, yeni yaşını önceki akşam Bebek’teki Kulis adlı kulüpte kutladı. Partiye yalnız katılan Ferah, gazetecilerin "Yalnız mısınız?" sorusuna "Evet, sevgilimden ayrıldım. Şu an kuluçka dönemindeyim" diye yanıt verdi.

Şebnem Ferah, 45'inci yaşını önceki akşam Bebek’teki Kulis adlı kulüpte kutladı. Doğum günü pastasını yakın dostları Kenan Doğulu, Sıla ve Begüm Birgören’le birlikte kesen Ferah, mekandan sabaha karşı 05.00’te çıktı. 

 

Sevgilimden ayrıldım


Sevgilisi Çağkan Demiralp’ten geçen ay ayrılan şarkıcı, mekan önünde habercilerle sohbet etti. Ferah, “Yalnız mısınız?” diye soran muhabire gülerek şu yanıtı verdi: “Evet, sevgilimden ayrıldım. Şu an kuluçka dönemindeyim.”

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