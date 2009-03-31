Sebebini bulamadığınız öksürük reflü olabilir

Boğazda takılma ve yabancı bir madde varmış hissi, yutkunma güçlüğü, sık boğaz ağrısı, aralıklı ve sebebi bulunamayan öksürüğün reflünün habercisi olabileceği belirtildi.



Bursa Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Özkul, ağız boşluğunun arka kısmındaki 'yutak' denilen bölgedeki 'doku şişkinliği' olarak adlandırılan faranjitin, sadece mikroplara bağlı olarak ortaya çıkmadığını söyledi. Sigara, hava kirliliği ve geniz akıntısının da hastalığın sebepleri arasında bulunduğunu kaydeden Özkul, mide içeriğinin aralıklı olarak yemek borusuna ve daha üst bölgelere kaçarak rahatsızlık meydana getirdiği bu hastalıkta, belirtilerin hastaların önemli bir kısmında midede değil, dolaylı şekilde ortaya çıktığını vurguladı. Reflü belirtileri arasında sürekli ses kısıklığı ve diğer ses problemleri ile boğazda yabancı bir madde veya şişlik varmış hissine bağlı sık sık boğaz temizleme ihtiyacı da yer alıyor.



Hastalara ilaç tedavisinin yanı sıra kahve, çay, kafeinli-kolalı meşrubatlar, çikolata, baharatlı, yağlı ve acılı gıdalardan uzak durulması, çiğ sarımsak, soğan ve midede yanmaya yol açan besinlerin tüketilmemesi, az ve sık beslenilerek midedeki gerginlik ve asit salgısının azaltılması, varsa fazla kilolardan kurtulunması, sigara ve alkol kullanılmaması, bol su içilmesi, yemekten hemen sonra yatılmaması öneriliyor.

