Sebastien Haller'den Afrika Uluslar Kupası tepkisi: Bu, Avrupalı bir futbolcuya sorulur muydu?

Hollanda ekibi Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller, Hollanda basınına verdiği röportajda Afrika Uluslar Kupası'yla ilgili soruya tepki gösterdi.

Ajax'ın Fildişi Sahilli golcüsü Sebastien Haller, Afrika Uluslar Kupası'na gidiyor. Haller, Ocak'ta başlayacak turnuvanın en önemli golcülerinden biri.

Turnuva öncesi Hollanda'da Telegraaf'a röportaj veren Haller, turnuvaya dair sorulan bir soruya tepki gösterdi.

Haller'e tercih hakkı olsa Ocak ayında Ajax'ta mı kalmayı yoksa turnuvaya mı gitmeyi isteyeceği soruldu. Yıldız golcü, "Bu Afrika'ya saygısızlığı gösteriyor. Bu soru Avrupa Şampiyonası'na giden Avrupalı bir oyuncuya sorulur muydu? Tabii ki turnuvaya giderim" dedi.

Sebastien Haller, Ajax'taki ikinci sezonunu geçiriyor. Geçen sezonun devre arasında 40 milyon euro'ya transfer edilen Haller bu sezon 24 maçta 22 gol atıp 6 asist yaptı.

27 yaşındaki golcü Fildişi Sahili formasıyla şu ana kadar 6 maça çıkarken ülkesi adına 3 gol kaydetti.