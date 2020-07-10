Sebastian Vettel, teklif gelmesi halinde Red Bull'a döneceğini açıkladı

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Formula 1'in en büyük gündemlerinden biri bu sene sonunda Ferrari'den ayrılacağı açıklanan Alman pilot Sebastian Vettel'in seneye hangi takımda yarışacağı.

Vettel, daha önce otomobiliyle 4 kez dünya şampiyonu olduğu Red Bull için tekrar yarışmaya sıcak baktığını ifade etti.

Styrian Grand Prix'si öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Vettel, takımı çok iyi tanıdığını ifade ederek, "Kazanabilecek bir arabaları var. Çok güçlü bir takımlar. Geçmişte neden çok güçlü olduklarını biliyorum. Bu seçenek ilginç olurdu" dedi.

Konuyla ilgili bir gazeteci kendine baskı yapınca Vettel, "Kazanan bir araba var ve daha önce de dediğim gibi ben kazanmak isigtoyrum. Bu yüzden tahminen cevabım evet oldurdu" diye yanıt verdi.

Vettel, bu hafta Fernando Alonso ile anlaştığını duyuran Renault takımı ile bir görüşmesi olmadığını belirtti.