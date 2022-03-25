Sebastian Vettel, Suudi Arabistan'da yarışamayacak

Formula 1 takımlarında Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Covid-19 tedavisi devam ettiği için sezonun ikinci yarışını da kaçıracak.

Formula 1 2022 sezonun ikinci yarışı, bu hafta sonu Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Sezon ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde Covid-19 testi pozitif çıktığı için yarışamayan Sebastian Vettel, Suudi Arabistan'daki yarışta da yerini alamayacak.

Takımdan yapılan açıklamada, "Nico Hulkenberg, Lance Stroll'le birlikte bu haftaki yarışta yer alacak. Yeni aracımızla çok fazla antrenman yapamamasına rağmen Nico, Bahreyn'de harika bir iş çıkardı ve Cidde'de de aynısı yapacağınız biliyoruz. Sebastian Vettel'in Avustralya GP ile takıma dönmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Nico Hulkenberg, Bahreyn Grand Prix'sine 17. sıradan başlayıp 17. sırada yarışı tamamlamıştı.

İlk yarışta zafer Ferrari'nin

Formula 1'de sezonun ilk yarışını Ferrari pilotu Charles Leclerc kazanmış, takım arkdaşı Carlos Sainz ikinci olmuştu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Max Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez, güç ünitesinde yaşadıkları sorun nedeniyle yarış dışı kalırken Mercedes pilotu Lewis Hamilton, üçüncü sırada yer almıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin hafta sonu programı şöyle:

25 Mart Cuma:

17.00: 1. Antrenman

20.00: 2. Antrenman

26 Mart Cumartesi:

17.00: 3. Antrenman

20.00: Sıralama turları

27 Mart Pazar:

20.00: Yarış