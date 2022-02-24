Sebastian Vettel: İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım

Formula 1'de dört kez dünya şampiyonu olan Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkileri spor müsabakalarına yansımaya devam ediyor. Son olarak F1 pilotları , Rusya GP'si hakkında açıklamalarda bulundu.

Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Barcelona GP'si öncesi yaptığı açıklamada, "Ben kararımı çoktan verdim. Rusya GP'de yarışmak istemiyorum. Yarış iptal edilmeli. İnsanlar, aptalca sebeplerden dolayı öldürülüyor. İptal olsun ya da olmasın, Rusya GP'de yarışmayacağım" ifadelerini kullandı.

Son dünya şampiyonu ve Red Bull pilotu Max Verstappen de "Bir ülke savaştayken orada yarışmak doğru değil" açıklamasını yaptı.