Sebastian Vettel: Ferrari'ye gittiğim için pişman değilim; rekorların Schumacher'de kalması için Hamilton'ı yenmek istiyordum

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Red Bull Racing'le 4 kez dünya şampiyona olduktan sonra 2015'te Ferrari'ye katılan Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, "Michael Schumacher-vari hayalinin başarısız" olduğunu kabul etti ancak takıma katılmaktan pişmanlık duymadığını dile getirdi.

Ferrari, bu sezon başında Vettel ile kontrat bitiminde yolların ayrılacağını açıklamıştı. Vettel, 2015'te büyük umutlarla katıldığı Ferrari'de 5 Mercedes şampiyonluğu gördü. Bu sezonların da 4'ünde sürücüler dünya şampiyonluğunu Lewis Hamilton kazandı. Büyük bir değişim olmadığı sürece Vettel'in son senesinde de Ferrari'ye bir kupa kazanarak veda etmesi mümkün gözükmüyor.

Sky Sports'a konuşan Vettel, istediği sonuçları alamamasına rağmen Scuderia Ferrari'ye katılma kararından pişmanlık duymadığını söyleyerek, "Ferrari her zaman benim çocukluk hayalimdi. Bunda Schumacher'i o kırmızı arabanın içinde olmasının da büyük rolü var" dedi.

Schumacher'i kast ederek, "Hep ondan ilham aldım, hâlâ da almaya devam ediyorum. O tüm zamanların en iyi pilotu" diyen Vettel, "Rekorun Michael'da kalması için Hamilton'dan bazı şampiyonlukları almak istiyordum ancak artık o noktadan biraz uzaktayız gibi duruyor" diye devam etti.

Michael Schumacher'in 7, Lewis Hamilton'ın ise 6 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Eğer Hamilton iki sezon daha şampiyonluk olursa, tüm zamanların en başarılı F1 pilotu olacak.

Ferrari'de geçirdiği yılları değerlendiren Vettel, "Burada başarılı olmayı Michael'dan çok kendim için istiyordu. Hedefim şampiyonluk kazanmaktı ancak bunu yapamadık. O açıdan başarısız oldum. Ancak yine de çok iyi yıllarımız ve yarışlarımız oldu. Bu yüzden pişmanlık duymuyorum" diye konuştu.

4 şampiyonlukla tüm zamanların en başarılı pilotlarından biri kabul edilen Vettel'in 2021 için gridde bir arabası bulunmuyor. Vettel'in, seneye Aston Martin'e evrilecek Racing Point takımına gidebileceği konuşuluyor.