Sebastian Vettel, Ferrari'den ayrılıyor

Formula 1 takımlarından Ferrari'nin teklifini beğenmeyen Sebastian Vettel'in takımla yollarının 2020 sezonu sonunda ayrılacağı konuşuluyor.

Alman otomobil dergisi Auto Motor Und Sport’un haberine göre Vettel ve Ferrari yeni anlaşma konusunda orta yolu bulamadı ve 2020 sezonu sonunda Vettel takımdan ayrılıyor. Tarafların bu hafta içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Vettel yerine Sainz ya da Ricciardo

2015 yılında Ferrari’ye katılan Vettel 4 kez Dünya Şampiyonu oldu. Pilotun yaptığı bazı ciddi hatalar onun şampiyon kariyerinin önüne geçti. Ferrari son sezonda takıma kattığı Charles Leclerc ile birlikte Vettel’e istediği şartları sağlama konusunda geri adım attı.

Sebastian Vettel, Ferrari’de yarıştığı 5 sene içerisinde 102 yarışın 14’ünü kazanabildi. Şampiyon pilotun yerine Carlos Sainz Jr. ve Daniel Ricciardo gibi isimlerden bahsediliyor.