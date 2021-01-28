Sebastian Vettel, Aston Martin'in kokpitinde ilk kez görüntülendi

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Yeni sezonda Ferrari'den ayrılıp Aston Martin'e geçen Sebastian Vettel, ilk kez yeni otomobilinin içinde görüntülendi.

Paylaşılan görüntülerde birçok sosyal medya kullanıcısı, Vettel'n kısa süre içinde çok fazla saç kaybetmesine dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Vettel'in Ferrari'de geçirdiği çalkantılı son sezona atıfta bulunarak saç kaybına stresin sebep olduğu konusunda şaka yaptı.

Geçen günlerde adını Aston Martin olarak değiştiren Racing Point'in fabrikasına giden Vettel'in koltuk ayarı yapılmıştı. Aston Martin, bu sırada çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Daha önce 4 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Vettel'in Aston Martin'le nasıl bir performans sergileyeceği yeni F1 sezonunun en çok merak edilenleri arasında.

2021 Formula 1 sezonunun 21 Mart'ta başlaması planlanıyor.