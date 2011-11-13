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Yaşam

Sebahattin Yılmaz toprağa verildi ERZURUM (A.A)

13 Kasım 2011 15:26

-Sebahattin Yılmaz toprağa verildi ERZURUM (A.A) - 13.11.2011 - Van'daki depremde hayatını kaybeden Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Sebahattin Yılmaz, Erzurum'da toprağa verildi.  Gürcükapı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ile Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, DHA Genel Müdürü Uğur Cebeci, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk ile meslektaşları katıldı. Kemal Öztürk, cenaze namazı sonrasında, DHA Genel Müdürü Uğur Cebeci ve Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi. Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi, asri mezarlığa götürülerek burada toprağa verildi. Bu arada, Gürcükapı Camisi'ndeki cenaze namazı sırasında ve Yılmaz'ın cenazesinin defninde ailesi ve yakınlarının güçlükle ayakta durdukları gözlendi.

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